El editorial de un importante medio inglés sobre Malvinas: “El Reino Unido debe estar preparado para defenderse”

El diario inglés The Independent publicó este jueves una columna de su editor político David Maddox titulada “Trump’s Falklands move shows Britain must be ready to defend itself” (“El movimiento de Trump sobre las Malvinas demuestra que el Reino Unido debe estar preparada para defenderse”).

El texto sostiene que la advertencia del presidente estadounidense de revisar la postura de Washington sobre la soberanía de las islas deja en evidencia la difícil situación que enfrenta el primer ministro británico, Andy Burnham, en materia del gasto militar nacional.

El análisis llegó en medio de la fuerte expectativa por el anuncio en cadena nacional sobre las islas que hará Javier Milei esta noche. El Gobierno argentino prepara un paquete de medidas para endurecer la respuesta frente a la explotación de recursos naturales en las islas.

En su análisis, Maddox señala que puede parecer “descabellado” pensar en una nueva invasión argentina a las Malvinas, incluso después de que -según el columnista- Milei “lanzara una advertencia” sobre las islas. Pero plantea que, a comienzos de la década de 1980, “pocos creían que lo harían, hasta que lo hicieron”. En el texto, además, remarca que el mandatario argentino aseguró que la soberanía nacional fue “violada” y que la defenderá “con uñas y dientes, no importa a quién le moleste”.

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El artículo ubica la advertencia de Trump en el marco de una semana en la que Vladimir Putin insinuó que Rusia podría atacar objetivos militares británicos en represalia por el sostenido apoyo de Londres a Ucrania. Para Maddox, ese clima confirma un aspecto que planteó la líder conservadora Kemi Badenoch: que “los países fuertes no son atacados, solo los débiles”.

En la misma línea, recuerda que el diputado laborista Tan Dhesi, presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes, le advirtió al primer ministro Burnham que “los buenos deseos, por sí solos, no van a defender al Reino Unido ni sus intereses”.

El editor político de The Independent considera que el Reino Unido es percibido como “cada vez más débil” tanto por sus rivales como por sus aliados, y que las palabras de Trump parecen confirmar que Washington “ya no será una manta de seguridad” para Londres.

Según Maddox, esa percepción se agravó después de que el gobierno británico se negara a colaborar con EE.UU . en la guerra contra Irán más allá de medidas defensivas, una negativa que, sostiene, generará resentimiento en la Casa Blanca “incluso mucho después de que Trump deje la presidencia”.

El texto también apunta contra la falta de definiciones del propio gobierno británico. Recuerda que el canciller John Healey —quien renunció como ministro de Defensa por la falta de fondos militares— “necesita poner el dinero donde puso la boca”, y cuestiona que el primer ministro presente el 3% del PBI en defensa para 2030 como un compromiso mientras que desde Downing Street lo desmienten.

“La confusión da una imagen de debilidad y envalentona a los enemigos del Reino Unido, al tiempo que socava la confianza de sus aliados”, escribe Maddox, para quien esa indefinición explica por qué el presidente argentino se siente envalentonado por el respaldo de Trump.

Maddox cierra su análisis con una advertencia: mientras el gobierno británico no modifique su política de defensa, “habrá más amenazas desde Buenos Aires, Moscú y otros lugares”. (TN)