Milei habló tras el mensaje de Trump sobre Malvinas: "Pasó algo fuerte"

Será uno de los temas que se discutirá en la reunión de Gabinete convocada para este martes

El presidente Javier Milei se refirió este martes por la mañana a las declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que su administración podría retirar el apoyo a Reino Unido —un histórico aliado— en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas.

"Ayer pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada que tenemos los argentinos", consideró el primer mandatario argentino en diálogo con El Observador.

Milei adelantó que el tema será uno de los que se discutirá en la reunión de Gabinete convocada para este martes. Además, también se utilizará como disparador de discusión el artículo que escribió en La Nación el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre las críticas que recibe la administración mileísta. Finalmente, y como es habitual, se hará un repaso por cada cartera del Gobierno.

Las declaraciones de Trump fueron pronunciadas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca este lunes. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió el republicano ante la consulta de un periodista en el Salón Oval. Fue la primera vez que se pronunció en ese sentido sobre la postura norteamericana en el diferendo entre el Reino Unido y la Argentina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La declaración de Trump se registró luego de que la semana pasada el diario británico The Telegraph revelara que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Reino Unido con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el gobierno del primer ministro Andy Burnham no aumentara el gasto en Defensa.

De acuerdo al artículo publicado por el medio, la advertencia estadounidense de modificar su postura sobre las Malvinas figura entre una serie de medidas que analizan altos funcionarios del Pentágono para así incentivar a que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lleven al 5 % de su PBI la inversión en materia de defensa, como pretende Trump.

Al ser consultado sobre esa versión periodística, el viernes pasado, un vocero del Departamento de Estado señaló que la posición del gobierno con respecto a las islas "sigue siendo de neutralidad".

El artículo del diario The Telegraph sobre las Malvinas

"Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes", explicó el vocero.

En caso de que Washington revise su postura, como sugirió Trump, la Argentina sumaría un aliado de enorme peso político para su histórico reclamo sobre las islas. Además, supondría un fuerte revés para las relaciones de Washington con Londres, que estuvieron bajo tensión en el último tiempo.

Los funcionarios citados por The Telegraph consideraron que, si bien Londres tiene el potencial de ser un socio clave en materia de defensa, el plan de inversión en defensa anunciado por el ex primer ministro Keir Starmer en junio pasado no representaba "un paso en la dirección correcta" lo suficientemente significativo. (La Nación)