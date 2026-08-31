Trump sugirió que podría "revisar" el apoyo a Gran Bretaña en la disputa con Argentina por Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que podría "revisar" el apoyo estadounidense a la posición británica sobre las islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por Argentina.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió Trump a la prensa en el Despacho Oval al ser preguntado sobre este asunto.

Las declaraciones de Trump se producen después de que medios británicos publicaran la semana pasada que su Gobierno estaría considerando retirar su apoyo a la posición británica sobre las Malvinas para presionar al Reino Unido a aumentar su gasto en defensa.

El viernes un artículo del medio británico The Telegraph reveló que desde Washington se estaban revisando sus compromisos con sus socios del Atlántico en base a las nuevas metas de gasto en defensa.

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Trump exige que los países europeos aumenten su gasto en defensa para sostener la estrategia de disuasión frente a Rusia y para garantizar que Estados Unidos no cargue con la mayor parte del financiamiento de la OTAN.

Hasta ahora, la postura de la Casa Blanca siempre fue de neutralidad respecto a la soberanía, pero con guiños a la administración británica. Es por eso que un cambio en cuanto al apoyo podría significar un importante cambio en la discusión estratégica del Atlántico Sur. (NA)