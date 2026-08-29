Estados Unidos presionó al Reino Unido y puso a las Malvinas en el centro de la disputa

La administración de Trump impulsa una nueva etapa para la OTAN

La relación entre Estados Unidos y el Reino Unido sumó un nuevo punto de tensión luego de que Washington dejara trascender que podría revisar su posición sobre las Islas Malvinas si Londres no incrementa de manera significativa su gasto en Defensa.

La información fue publicada por el diario británico The Telegraph, que citó a funcionarios estadounidenses involucrados en la revisión que la administración de Donald Trump lleva adelante sobre el compromiso militar de los países miembros de la OTAN.

De acuerdo con el medio, el Reino Unido recibiría una "atención especial" dentro de ese análisis. La evaluación busca determinar si los aliados cuentan con planes creíbles para avanzar hacia las nuevas metas de inversión en Defensa impulsadas por Washington.

La cuestión Malvinas aparece así vinculada a una discusión más amplia sobre el reparto de los costos de la seguridad dentro de la alianza atlántica. Trump viene reclamando desde el comienzo de su segundo mandato que los países europeos y Canadá asuman una mayor parte de la responsabilidad militar y reduzcan la dependencia de Estados Unidos.

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Según The Telegraph, funcionarios estadounidenses consideran que el Reino Unido tiene capacidad para convertirse en un socio de referencia en materia de Defensa, pero cuestionan el ritmo del incremento previsto por Londres.

La administración de Trump impulsa una nueva etapa para la OTAN, que funcionarios estadounidenses denominan "OTAN 3.0", con un mayor protagonismo de los países europeos y Canadá en la defensa convencional del continente.

En ese contexto, Washington evalúa el cumplimiento de los compromisos de cada aliado y las vías previstas para alcanzar el objetivo de gasto militar que impulsa la Casa Blanca.

El planteo representa una presión particularmente sensible para el gobierno del primer ministro Andy Burnham, que asumió en julio y enfrenta además restricciones presupuestarias internas. Según The Telegraph, el primer presupuesto de su gestión no contempla comprometer el 3 % del PBI en Defensa para 2030.

Consultado por la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura sobre las Malvinas, un funcionario estadounidense citado por el diario afirmó que las conversaciones entre ambos gobiernos son "francas" y que no se descarta ninguna alternativa para impulsar un mayor reparto de las cargas dentro de la alianza.

La declaración no implica que Washington haya decidido retirar su respaldo a Londres ni que exista un cambio formal en la posición estadounidense sobre la soberanía del archipiélago.

Qué posición mantiene Estados Unidos sobre Malvinas

La cuestión resulta especialmente delicada porque Estados Unidos ha mantenido históricamente una posición particular frente a la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

Washington reconoce la administración británica de las islas, pero su posición oficial sobre la soberanía ha evitado alinearse de manera plena con el reclamo británico. Esa postura le permitió mantener margen diplomático frente a la disputa entre ambos países.

Por eso, una eventual revisión de su posición podría tener impacto político, aunque por el momento se trata de una posibilidad planteada en el marco de una revisión de los compromisos militares de los aliados y no de una decisión adoptada.

La posibilidad de utilizar la cuestión Malvinas como elemento de presión ya había aparecido meses atrás, cuando se conoció un documento interno del Pentágono que contemplaba revisar el respaldo estadounidense a la posición británica como una de las alternativas frente a aliados que no acompañaran determinadas posiciones de Washington.

La nueva advertencia genera especial interés en la Argentina porque introduce la cuestión de las islas en una disputa más amplia entre Washington y sus aliados europeos.

Cualquier modificación de la posición estadounidense podría representar una oportunidad diplomática para Buenos Aires, aunque por ahora no existen indicios de un cambio oficial en la política de Washington.

La cuestión también llega mientras el Reino Unido sostiene su posición sobre la defensa de las islas. En abril, el gobierno británico reafirmó ante el Parlamento que considera la protección de las Islas Malvinas parte de sus responsabilidades de Defensa y que mantiene allí una postura militar de carácter defensivo.

Así, las Malvinas vuelven a quedar vinculadas a una discusión que excede al Atlántico Sur. La presión de Trump sobre Londres incorpora un elemento diplomático de alto impacto a la disputa por el financiamiento de la OTAN y podría poner a prueba una de las relaciones históricas más estrechas de Washington dentro de Europa. (NA)