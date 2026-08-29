Ataque letal con drones en Ucrania: 27 muertos y 42 heridos tras una fuerte explosión

Un brutal bombardeo nocturno perpetrado por las fuerzas rusas mediante drones provocó una devastadora detonación en un complejo logístico en Bucha, en las inmediaciones de la capital ucraniana, dejando un saldo provisorio de al menos 27 personas fallecidas y 42 heridos.

El impacto desencadenó deflagraciones en cadena e incendios de gran magnitud que devoraron las estructuras del predio y afectaron severamente a más de cincuenta construcciones residenciales linderas. Ante la gravedad de la situación y la continuidad de las maniobras de auxilio entre las ruinas, el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, advirtió sobre el panorama en la zona al señalar que "se sabe que han muerto 27 personas. Y puede que esa cifra no sea definitiva".

Las autoridades de la cartera de Defensa ucraniana informaron que el objetivo golpeado en la periferia capitalina fue el centro de distribución FIM Service, ubicado en la localidad de Chaika, "cuyos almacenes contenían componentes de misiles de crucero de largo alcance Flamingo".

Los equipos de rescate operan entre los escombros en la región de Kiev mientras continúan los incendios

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De manera coordinada, el Ministerio de Defensa de Rusia admitió la autoría de una serie de incursiones simultáneas en distintos puntos del territorio enemigo, confirmando a través de sus canales oficiales que "anoche y durante toda la noche del 29 de agosto, las Fuerzas Armadas rusas continuaron lanzando ataques combinados contra centros logísticos e instalaciones portuarias en Ucrania que abastecen a las Fuerzas Armadas ucranianas".

El despliegue de proyectiles y dispositivos no tripulados se extendió hacia el sur del país, afectando áreas clave para el reabastecimiento militar y energético. Las maniobras rusas incluyeron el bombardeo de un nodo aduanero en Kalínivka destinado a la recepción de material bélico occidental, la destrucción de un depósito en Milaya con insumos para aeronaves no tripuladas, y ofensivas estratégicas en los puertos de Izmail y Mikoláiv.

En estos últimos puntos, los proyectiles alcanzaron atracaderos petroleros, terminales de carga marítima, dieciocho naves de almacenamiento militar y tres depósitos de combustibles y lubricantes asignados a las tropas ucranianas. (NA)