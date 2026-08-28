Las imágenes más espectaculares del último gran eclipse de 2026

El eclipse lunar parcial en el cielo sobre Ciudad Juárez, México, el 27 de agosto de 2026

La noche del 27 al 28 de agosto, el fenómeno astronómico conocido como "Luna de Sangre" pudo observarse a simple vista desde América, Europa y África.

Mirá algunas de las imágenes:

América fue el continente más favorecido: en toda su extensión, desde el norte hasta el sur, la Luna estuvo sobre el horizonte durante todo el fenómeno

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La Luna entra en la umbra de la Tierra durante un eclipse lunar parcial, sobre una estatua en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México

El fenómeno se extendió por más de 5 horas, tiempo durante el cual el público disfrutó de cada etapa del eclipse

La luna llena, también conocida como la Luna del Esturión, se ocultó tras los rascacielos de Varsovia

Los eclipses lunares pueden ser penumbrales, parciales o totales, dependiendo de la parte de la sombra terrestre que cubra la Luna

Se observa un eclipse lunar a través de las nubes, detrás del Monumento a Washington

La intensidad del color rojo dependió de las condiciones atmosféricas. Si hubo mucho polvo o nubes, la Luna pudo verse más oscura y rojiza

La Luna en el inicio de la fase penumbral durante el eclipse lunar parcial sobre la ciudad costera israelí de Netanya

Se observa la Luna a través de una bandera mexicana durante el eclipse lunar parcial en el cielo sobre Ciudad Juárez

La luna llena sale tras los edificios de apartamentos del centro de Kansas City, Misuri

La Luna se oculta tras el Coliseo durante un eclipse lunar parcial en Roma

La luna llena sale detrás del ayuntamiento en el centro de Kansas City, Misuri

La Luna sale detrás de una estatua de Spider-Man durante un eclipse lunar parcial en El Alto, Bolivia