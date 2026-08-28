Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años

El rey Harald de Noruega, en el salón de Espejos del palacio real de Oslo, en 2025

El rey Harald V de Noruega murió este viernes en Oslo a los 89 años, tras atravesar diversos problemas de salud en los últimos años. El monarca, que permanecía en el trono desde 1991, será sucedido por su hijo, el príncipe Haakon, de 53 años, quien asumirá como Haakon VIII.

Harald padecía una anemia hemolítica y había sido hospitalizado en agosto para tratar una acumulación de líquido asociada al tratamiento con cortisona. Posteriormente sufrió una infección bacteriana en la sangre.

El rey había atravesado varias complicaciones médicas desde 2020, aunque retomaba sus funciones después de cada internación. En 2024 sufrió una infección respiratoria durante unas vacaciones en Malasia y debió recibir un marcapasos. También había sido hospitalizado por COVID-19 en 2022, operado de una rodilla en 2021 y, en 2020, sometido a una intervención para reemplazar una válvula cardíaca que le había sido implantada en 2005. Además, había sido operado por un tumor en la vejiga.

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Durante sus períodos de ausencia, su hijo Haakon asumió temporalmente las funciones del monarca. El heredero había señalado que ambos distribuían las tareas de la Corona "como si fuéramos un equipo".

El entonces príncipe Harald, con 13 años, con su padre, el rey Olav V, en una imagen de alrededor de 1950

Harald V llegó al trono en 1991, tras la muerte de su padre, el rey Olav V. Estuvo casado durante casi 58 años con la reina Sonia, con quien tuvo dos hijos: Haakon y la princesa Marta Luisa. La pareja tenía además cinco nietos.

El monarca había expresado en distintas oportunidades que no tenía intención de abdicar y que consideraba su tarea como un compromiso para toda la vida. En ese sentido, su permanencia en el trono se extendió hasta su muerte, al igual que ocurrió con la reina Isabel II del Reino Unido, fallecida en 2022 a los 96 años.

Una vida ligada a la Corona

Harald V nació en 1937 en Asker, cerca de Oslo, y fue el primer príncipe noruego nacido en el país en más de cinco siglos. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión alemana de Noruega en 1940, su padre y su abuelo se trasladaron a Londres junto con el Gobierno en el exilio. Harald permaneció en Estados Unidos junto a su madre y sus hermanas hasta el final de la guerra.

Tras la muerte de Haakon VII, en 1957, su padre se convirtió en rey y Harald pasó a ser el heredero de la Corona. Estudió en la Academia Militar y alcanzó los rangos de general de los Ejércitos de Tierra y Aire y almirante de la Armada.

También tuvo una destacada trayectoria deportiva. Practicó vela y representó a Noruega en los Juegos Olímpicos, además de participar en campeonatos europeos y mundiales. Con su tripulación obtuvo medallas de oro, plata y bronce durante la década de 1980.

En 1968 se casó con Sonia Haraldsen, una mujer sin origen aristocrático a quien había conocido en 1959. La relación se prolongó durante casi una década antes de que ambos pudieran contraer matrimonio. La pareja recibió finalmente la autorización para casarse en un contexto de tensión por la sucesión al trono.

Imagen de la boda de Harald de Noruega con la reina Sonia el 29 de agosto de 1968

Haakon VIII, el nuevo rey

Con la muerte de Harald, Haakon se convierte en el nuevo monarca de Noruega. Durante los últimos años había asumido un papel cada vez más importante dentro de la familia real debido a los problemas de salud de su padre.

Haakon está casado con Mette-Marit, de 53 años, quien fue sometida a un trasplante de pulmón en junio pasado. Sus hijos, la princesa Ingrid Alexandra, de 22 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 20, también forman parte de la línea sucesoria.

El relevo convierte a la monarquía sueca, encabezada por Carlos XVI Gustavo, en la única de Europa que no atravesó un cambio generacional en los últimos años. Su heredera es la princesa Victoria, de 49 años.

Harald V fue una de las figuras más valoradas de la familia real noruega. En febrero de este año, un sondeo de la cadena pública NRK le otorgó una valoración de 9,2 sobre 10, por encima de la reina Sonia (8,6), Haakon (7,9) y Mette-Marit (3,7).

El respaldo a la monarquía, sin embargo, había disminuido en los últimos años. La misma encuesta señaló que el 60 % de los noruegos apoyaba la institución, frente al 84 % registrado en 2016. Aun así, el movimiento republicano se mantiene como una posición minoritaria en el país.

El rey Harald, rodeado de su familia, en Trondheim en junio de 2016

Noruega es una monarquía constitucional y considera a Harald I, conocido como "El de la Cabellera Rubia", como el primer rey de su historia. La monarquía moderna se consolidó en 1905, cuando el país se independizó de Suecia y eligió como soberano al príncipe danés Haakon VII, abuelo de Harald V. (El País)