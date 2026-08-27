Según Trump, Putin no atacará territorio de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Rusia no va a atacar territorio de la OTAN, al desestimar reportes de prensa según los cuales Washington está preocupado por una posible acción rusa en Europa. Trump señaló que ha tenido buenas conversaciones con el líder ruso Vladimir Putin. "No va a atacar territorio de la OTAN", enfatizó, según reportó el sitio DW .

A preguntas de periodistas en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense declinó comentar la visita relámpago a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe.

Según medios, este viaje pretendía enviar un mensaje a Putin para disuadirlo de un supuesto plan de ataque contra los aliados, en medio de evaluaciones de inteligencia que indicaban que el Kremlin podría intentar poner a prueba a la OTAN. El Wall Street Journal, por ejemplo, publicó que Putin podría desafiar a la OTAN con un "ataque limitado" los próximos días.

El Kremlin negó esta misma jornada que Rusia contemple atacar a un país de la OTAN, al tiempo que acusó a las naciones europeas de defender una política agresiva hacia Moscú.

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"Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Días antes de la invasión a Ucrania, Moscú negaba los reportes de inteligencia que hablaban de un ataque inminente. (NA)