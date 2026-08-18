El nivel de aprobación de Trump cae a 33%, señala encuesta

El nivel de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó a 33 %, el nivel más bajo de su presidencia, en medio de la preocupación pública por la guerra contra Irán, indicó una encuesta de Reuters/Ipsos.

Únicamente el 33 % de los participantes en la encuesta de cuatro días indicó que aprobaba el desempeño de Trump en la Casa Blanca.

El 64 % lo desaprueba, señaló la encuesta que también señaló que el nivel de aprobación de Trump, que había bajado del 35 % registrado en una encuesta cerrada a principios de este mes y que fue más bajo que en cualquier otro momento de su actual mandato, “ahora es igual al nivel más bajo de su mandato previo en diciembre de 2017”.

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En declaraciones recientes, Trump intentó mitigar la preocupación pública por el precio de la gasolina. En un mitin político realizado el viernes en Garden City, Nueva York, Trump comentó que “pagar un poquito más por la gasolina” vale la pena si garantiza que “un país muy malo” no pueda tener un arma nuclear.

Por otra parte, una encuesta del Financial Times mostró el domingo que el 53 % de los votantes estadounidenses indicaron que están peor con Trump, en medio de un creciente descontento por su manera de manejar la economía y por el costo de la vida.

Trump volvió a criticar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Teherán desea alcanzar un acuerdo con Washington, pero no está dispuesto a aceptar la clase de acuerdo que él considera necesario, mientras el período de 60 días de negociación entre las dos partes se acercaba a su fin.

“Quieren llegar a un acuerdo, pero no van a aceptar el tipo de acuerdo que considero necesario”, Trump a los reporteros en la Casa Blanca.

Trump no ofreció detalles sobre el estado de las negociaciones, pero reiteró que evitar que Irán obtenga un arma nuclear sigue siendo el objetivo de Washington.

“Ustedes entienden que Irán no puede tener un arma nuclear, y no la obtendrán. Es muy sencillo. No pueden tener un arma nuclear”, insistió, todo según informes de Xinhua.

Trump también afirmó que Estados Unidos ejerce “control total” sobre el estrecho de Ormuz a través de su bloqueo naval contra todos los puertos iraníes, y planteó en repetidas ocasiones convertirlo en territorio de Estados Unidos.

“Lo controlamos (el estrecho) con el bloqueo. Y me gusta la idea de declararlo un territorio. Tenemos control total sobre el estrecho ahora”, subrayó.

En cuanto a la advertencia lanzada anteriormente a Omán, país que presuntamente trabaja con Irán en un plan para abrir el estrecho y mantener la vía navegable bajo el control de los dos países, Trump indicó: “No creo que se hayan portado muy bien, pero los manejaremos muy fácilmente, al igual que hicimos con los demás”. (NA)