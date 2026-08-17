Brote de ébola en Congo se convierte en el más mortífero de la historia del país

El brote de ébola en la República Democrática del Congo causó la muerte de 2.325 personas, con lo que superó el récord anterior de 2.299 fallecidos entre 2018 y 2020, según cifras gubernamentales publicadas el lunes.

Las muertes se produjeron entre 4.945 casos confirmados de la enfermedad, que se transmite a través de fluidos corporales infectados y puede causar fiebre, vómitos, diarrea y, en casos graves, hemorragias internas y externas, reportó el sitio DW.

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Las Naciones Unidas afirman que el brote "es el de mayor crecimiento registrado hasta la fecha" y que está causando una muerte cada media hora en la República Democrática del Congo.

Actualmente, este brote es el segundo más letal, solo superado por el que se produjo en África Occidental entre 2014 y 2016.

En aquel momento, se registraron 28.616 casos y 11.310 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según la Organización Mundial de la Salud.

El brote actual, el decimoséptimo en R.D. Congo, está causado por la especie Bundibugyo del virus del Ébola.

No existen vacunas ni tratamientos aprobados para esta enfermedad.

Según datos del gobierno, la tasa de letalidad —la proporción de muertes tras una infección confirmada— ha aumentado de alrededor del 20% a principios de junio al 46% actual. Eso significa que casi uno de cada dos casos confirmados termina en muerte. (NA)