Identificaron en Colombia a 288 víctimas del terremoto y sigue la búsqueda de desaparecidos

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia informó que recibió 298 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, de los cuales 288 fueron identificados plenamente tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

Entre los cuerpos recibidos por el organismo se encuentran los de 21 menores de edad, mientras continúan las tareas de identificación y entrega a los familiares de las víctimas.

De acuerdo con el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto dejó hasta el momento 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas en las cinco ciudades que permanecen bajo alerta roja.

El organismo también reportó 127.557 viviendas averiadas y 285 centros de salud afectados en los departamentos más castigados por el sismo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Medicina Legal informó que, debido a los daños registrados en la infraestructura de su sede de Cali, trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde dispone de personal para atender a los afectados.

Asimismo, precisó que la entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.

El Instituto, a través de su Dirección General y la Subdirección Forense, participa además del Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el Gobierno colombiano para coordinar las tareas de respuesta ante la emergencia.

"El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso", señaló el organismo en un comunicado.

Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas, mientras avanzan las tareas de evaluación de daños, identificación de víctimas y atención de los miles de damnificados. (NA)