Escalan los incidentes en Ceuta: protestas, choques con la Policía y heridos

Las protestas sobre la seguridad en Ceuta escalaron en las últimas horas con nuevos incidentes, informaron medios internacionales.

La población del enclave español en el norte de África intentó bloquear el ingreso de la Cruz Roja y se enfrentó a la Policía, casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

El pasado jueves, doce marroquíes fueron detenidos luego de apedrear un vehículo en el que iban cuatro militares españoles, uno de los cuales resultó herido, en medio de una creciente tensión.

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Tanto el Gobierno de Ceuta como el Ejecutivo central condenaron estos episodios de violencia, mientras que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, considera que son “consecuencia de un Gobierno irresponsable”.

Compareció el ministro del Interior ante los Diputados

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, afirmó que se seguirán devolviendo a Marruecos los migrantes que no cumplan los requisitos de asilo, según un informe del sitio RFI.

“Llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque (…) la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad” del que enfrenta el pequeño territorio español en el norte de África de 18,5 km2, apuntó Grande-Marlaska en el Congreso en Madrid.

Sin embargo, evitó referirse al enfrentamiento con la ministra de Defensa Margarita Robles, quien sostuvo que el Centro Nacional de Inteligencia avisó de la entrada masiva de migrantes, algo que niega el ministro del Interior. (NA)