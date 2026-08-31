El Gobierno prohibió los “squishies” en todo el país por riesgos para la salud

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Economía prohibió en todo el territorio nacional la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de juguetes infantiles de tipo “squeeze toy o squishy”.

La medida, establecida mediante la Disposición 690/2026, alcanza a los juguetes elaborados con polímero plástico blando, con forma de gyoza, dumpling o similares, además de versiones genéricas de características similares.

Según informó el Gobierno, la decisión se tomó a partir de antecedentes y denuncias vinculados con la posible presencia de sustancias químicas tóxicas por encima de los límites establecidos por las normas técnicas de seguridad, lo que podría representar un riesgo para la salud de los consumidores.

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La disposición también establece que los importadores, fabricantes y comercializadores deberán destruir o desechar los productos de manera segura e inmediata. En el caso de quienes los comercialicen mediante sitios web, deberán informar en esas páginas los alcances de la medida dentro de un plazo de 72 horas hábiles desde su entrada en vigencia.

La prohibición alcanza específicamente a productos comercializados bajo denominaciones como “Squeezy Duplings”, “Dumpling Squishy”, “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis” y “Dumpling Squishy con Steamer Box”, además de aquellos que no tengan una marca declarada.

Desde el Gobierno señalaron que la Subsecretaría trabajará junto con la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Salud y autoridades gubernamentales para reforzar los controles y mecanismos de prevención vinculados con la seguridad de estos productos.