Granja Tres Arroyos suspendió la actividad de su planta en Capitán Sarmiento y temen cierre definitivo
La paralización de la planta será “hasta nuevo aviso” a raíz de razones operativas y productivas.
La avícola Granja Tres Arroyos suspendió "hasta nuevo aviso" la actividad de su planta industrial de Capitán Sarmiento, amparándose en razones operativas y productivas, y denuncian que se encamina al cierre definitivo.
La firma avícola notificó formalmente el cese de la actividad productiva en la planta ubicada en la ciudad bonaerense “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”, profundizando el complejo escenario operativo y financiero que atraviesa.
En un comunicado interno, la dirección de Granja Tres Arroyos argumenta que la medida obedece a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”.
Noticia en desarrollo