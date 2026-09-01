Kicillof, a cuatro años del atentado a Cristina Kirchner: “Seguimos exigiendo que se haga justicia”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió este martes la falta de avances judiciales al cumplirse el cuarto año del intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y remarcó la necesidad de dar con los responsables ideológicos del hecho.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario bonaerense calificó de “realmente grave” que, tras cuatro años del ataque, la causa penal “no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”.

En ese sentido, Kicillof trazó una analogía entre la situación judicial de la referente peronista y la falta de condenas de fondo sobre la planificación del atentado: “Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”.

Por último, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ratificó el reclamo del espacio político que integra al señalar: “Seguimos exigiendo que se haga justicia”.

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Asimismo, su publicación se suma al pronunciamiento difundido por distintas figuras y sectores del Partido Justicialista al conmemorarse cuatro años del hecho ocurrido frente al departamento de Recoleta en 2022.