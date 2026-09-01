Casi 6 millones de argentinos tienen pagos atrasados

El endeudamiento de los hogares encendió las alarmas en julio: 5,9 millones de personas acumulan deudas con atrasos superiores a 90 días, mientras que las familias ya refinanciaron obligaciones por unos $2,6 billones.

De acuerdo a un relevamiento privado basado en información de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), los datos corresponden a estimaciones de la consultora 1816 que anticipan parte de la información que el BCRA difundirá en su próximo Informe de Bancos.

El mismo muestra que la morosidad de los hogares llegó al 12,94% dentro del sistema bancario, mientras que entre las empresas se ubicó en 3,61%.

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El deterioro también se refleja al comparar la situación actual con la de los últimos años. En octubre de 2024, la irregularidad de los hogares era del 2,5%, mientras que en julio alcanzó casi el 13%.

Además, la mora aumentó en 23 de los 30 principales bancos relevados, lo que evidencia que el problema se extendió a buena parte del sistema financiero.

Ante las dificultades para afrontar los compromisos, las refinanciaciones alcanzaron un nivel récord de $2,6 billones, equivalente al 3,7% del saldo total de crédito otorgado a los hogares. Estas reestructuraciones podrían ayudar a reducir progresivamente los niveles de mora, aunque el proceso demanda varios meses antes de que un deudor deje de figurar técnicamente como moroso.

La situación es todavía más marcada fuera del sistema bancario ya que entre las entidades no financieras de crédito, la morosidad trepó al 33,69%, donde Mercado Pago y Tarjeta Naranja concentran en conjunto el 54% del mercado considerado por el informe.

En total, los 5,9 millones de personas con atrasos superiores a 90 días representan cerca del 28% de los 20,8 millones de deudores contabilizados.

La mitad de quienes se encuentran en esa situación debe menos de $626.000, aunque el monto adquiere un peso considerable frente a los ingresos: según datos del INDEC citados en el relevamiento, la mitad de los trabajadores ocupados percibe menos de $800.000 mensuales.

Desde la consultora 1816 señalaron que el nivel de endeudamiento irregular no implica necesariamente que la economía en su conjunto no pueda crecer, pero advirtieron que la cantidad de hogares afectados convierte a la morosidad en un problema relevante para una parte importante de la población. (N/A)