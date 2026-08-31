La justicia pidió la detención de un exfuncionario de la AFIP

La Corte Suprema de Justicia consolidó la condena de cuatro años de prisión al exdirector de la Regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la provincia de Salta, Rafael Resnick Brenner, por delitos de corrupción en la administración pública y, por ello, el Tribunal Oral Federal 2 salteño ordenó su detención.

El jueves de la semana pasada, al dejar firme la condena se dio vía libre para que el exfuncionario ingresara nuevamente a la instancia de poder ser juzgado, debido al pedido de coimas que le hacía a un empresario en concepto de canje por su protección frente a posibles sanciones tributarias.

Resnick Brenner fue la mano derecha de Ricardo Echegaray cuando este estaba al frente del organismo recaudador y, en su haber, tiene una condena firme a tres años de prisión condicional en el caso Ciccone.

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En tal sentido, las sanciones se unificaron y las penas quedaron en cinco años y seis meses por las dos causas.

Según el abogado de Resnick Brenner, Jorge Chueco, y a pedido del fiscal Carlos Amad, fue la jueza Alejandra Cataldi quien ordenó la detención de Brenner.

Por eso, la sede de Gendarmería Nacional en Buenos Aires, Campana, será el lugar donde, en las próximas horas, se entregaría.

Respecto de la causa por la que recibió la actual condena, se dio a conocer en el año 2018.

Por entonces, por orden del juzgado federal 1 de Salta, el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue quien detuvo a Resnick Brenner y a Nicolás Antonio Fili, ambos funcionarios de la AFIP, debido a que concedían beneficios impositivos a diversos contribuyentes que cambiaban por dinero. (Fuente: NA).