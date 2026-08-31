Privilegiados: los senadores cobrarán más de $13 millones a partir de enero

Los senadores pasarán a cobrar más de $13,1 millones en bruto a partir de enero de 2027 a raíz de un nuevo acuerdo entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

Los aumentos son los mismos que el Gobierno acordó con los empleados estatales, pero sin bono: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, lo que da un total acumulado de 6,96%.

En 2024 los miembros de la Cámara Alta votaron a mano alzada atar sus dietas a las de los trabajadores del Parlamento; es decir, si los empleados públicos tienen un aumento salarial ellos también lo tienen.

En las semanas previas, tuvo que darse marcha atrás con un incremento que había surgido de una resolución conjunta entre la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, y su par en Diputados, Martín Menem.

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Después del revuelo que ocasionó la votación a mano alzada de 2024, el Parlamento anuló una suba para julio y agosto de 2025 y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre pasado en una votación unánime que contó 65 sufragios positivos.

Sin embargo, este año esa decisión se cayó, excepto para aquellos que sigan con las donaciones, como indicó La Libertad Avanza en julio pasado, luego de una paritaria.

“Como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o a las ya establecidas previamente por el mismo Senado”, sostuvo en ese entonces la bancada liderada por Patricia Bullrich.

Según el sistema, las dietas están compuestas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos extra por desarraigo. Además, se agregó una dieta más a las 12 de ese momento para equiparar el aguinaldo.

La única integrante del Senado que no cobra dieta es Alicia Kirchner, quien al ingresar como legisladora prefirió su jubilación como exgobernadora de Santa Cruz. (con información de NA)