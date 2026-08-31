"Las Malvinas seguirán siendo británicas", dijo un ministro inglés luego del anuncio de Trump

El ministro de Hacienda de Gran Bretaña, John Healey, remarcó este lunes que no recibió "ninguna sugerencia" de los funcionarios de los Estados Unidos, luego de que el mandatario norteamericano, Donald Trump, deslizara que podría “revisar” el apoyo de su país a la posición británica sobre las islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

"Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen", remarcó Healey en declaraciones a The Times.

De esta manera, este fue el primer funcionario de Gran Bretaña que se refirió a la cuestión Malvinas tras el anuncio de Trump.

El mandatario estadounidense habló con la prensa en el Despacho Oval y fue consultado por la soberanía del archipiélago: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

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Las declaraciones de Trump se producen después de que medios británicos publicaran la semana pasada que su gobierno estaría considerando retirar su apoyo a la posición británica sobre las Malvinas para presionar al Reino Unido a aumentar su gasto en defensa. (con información de NA)