Revés para Tapia y Toviggino: la Justicia revocó el “bozal legal” a periodistas y dirigentes políticos

La Justicia revocó el fallo que imponía "un bozal legal" a periodistas y a dirigentes políticos para que no hablen sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia y del tesorero de la institución, Pablo Toviggino.

La medida había sido solicitada por Tapia y el juez de Garantías de Pilar Walter Saettone había hecho lugar al pedido. La restricción pesaba sobre los comunicadores Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa que habían escrito notas sobre las causas judiciales de la AFA y también abarcaba a los dirigentes de la Coalición Cívica Leandro Camani, Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, que habían presentado denuncias penales, como por ejemplo, la de la mansión de Pilar.

El bozal prohibía: todo tipo de contacto con Tapia y Toviggino y sus familias por cualquier medio, acercarse a ellos y “a los lugares donde desarrolle sus actividades habituales, en un radio de 500 metros” más la orden de abstenerse “de realizar conductas que impliquen la captación, reproducción o exposición de datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante, no quedando alcanzadas por la presente aquellas manifestaciones o referencias vinculadas a su actuación pública o a asuntos de interés general, en tanto no impliquen contacto directo o indirecto con el mismo ni la difusión de datos personales”.

Los periodistas apelaron el fallo y los magistrados de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro Gustavo Herbel, Luis Cayuela y Carlos Blanco hicieron lugar al planteo.

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Herbel sostuvo que a los comunicadores “no se les ha limitado su actividad periodística únicamente respecto de la vida privada y familiar de Tapia y Toviggino” sino que las limitaciones tienen consecuencias en su trabajo.

En cuanto a la prohibición de contacto con los dirigentes de AFA, el juez aclaró que “no sólo abarcaría el contacto directo con los nombrados, sino también cualquier contacto que tenga a ellos como tema o referencia” e hizo hincapie en que incluye los lugares donde Tapia y Toviggino llevaban a cabo sus actividades cotidianas, entre ellos la asociación de fútbol.

“Los afectados incluso no podrían concurrir al Palacio de Justicia de CABA ubicado en la calle Talcahuano 550 (cerca de la sede de AFA de la calle Viamonte 1366)”, recalcó Herbel.

Repecto a la prohibición de publicar datos personales, el juez advirtió que “la prohibición de su uso determinaría una obstante que restringe la actividad periodística, instrumento sustancial del derecho a la información y, por tanto, al control de la actividad desarrollada por personas relevantes en el quehacer público del ámbito nacional, esencial para cualquier sistema democrático”.

Añadió que se trata de limitaciones que “restringen su libertad de expresión, que comprende investigar y comunicar, en asuntos de posible interés público, condicionando el ejercicio lícito de su actividad periodística”.

Para concluir, enfatizó: “Existe libertad de expresión y protección de la investigación periodística, y cuando su publicación resulte lesiva, será materia de denuncia judicial y eventual punición”.

En tanto, los magistrados Cayuela y Blanco dejaron sin efecto las medidas de prohibición por una razón distinta: indicaron que el magistrado de primera instancia tomó una decisión sin contar con la competencia requerida.

“En el caso bajo examen, las decisiones aquí cuestionadas no encuentran sustento competencial en ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 23, ni tampoco se advierte una disposición del Código Procesal Penal que, por vía del inciso 9, habilite al Juez de Garantías a adoptarlas u otra ley complementaria”, precisaron. (NA)