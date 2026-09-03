Trump volvió a hablar de Malvinas y cuestionó al Reino Unido por no acompañar en la guerra en Irán

Donald Trump volvió a hablar sobre el conflicto por las Islas Malvinas y le recriminó al Reino Unido: “No estuvieron en Irán”. El presidente estadounidense recordó la guerra de 1982 y aprovechó para manifestarle a Downing Street su decepción por la ausencia de cooperación militar británica en el Estrecho de Ormuz. “Tu país no está yendo bien”, le dijo el líder republicano a la cronista que le realizó la entrevista.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos fueron luego de las advertencias del lunes, cuando sugirió que podría retirar el apoyo a la soberanía británica sobre las islas Malvinas: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”. Con este panorama de fondo, está prevista una cadena nacional del presidente Javier Milei por Malvinas.

Trump dijo, en declaraciones a GB News: “Tu país no está yendo bien. No olviden que obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”. Se trata del paso clave por el que circula más del 20% del tráfico petrolero y gasífero del mundo, que permanece bloqueado por la guerra.

El líder republicano redobló las críticas contra Gran Bretaña: “Tu país no estuvo ahí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí le pregunté a la OTAN, y le pregunté a tu antiguo líder (el ex Primer ministro británico, Keir Starmer): ‘¿Por qué no enviaron un par de barcos?’“.

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Según Trump, Starmer le dijo que no “tenían nada” y consideró que “todo el asunto fue bastante triste”: “La OTAN no estaba allí, a pesar de que la mayoría de esos países obtienen una gran parte de su petróleo de allí. Así que lo estamos haciendo por nuestra cuenta”.

El presidente de Estados Unidos además se refirió sobre la Guerra de Malvinas: “Estuve allí cuando fue la guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se manejaron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”.

El líder republicano dijo que Gran Bretaña “ya no es el mismo país que era” cuando luchó y ganó en la guerra: “El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que hace 20 o 25 años. Pasó mucho tiempo. Ustedes fueron allí y lo recuperaron muy rápidamente, sin rodeos. Así que no sé si están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si tienen la capacidad para hacerlo”.

Como antecedente, calificó de “terrible” la restitución, de parte de Londres, del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio: “Eso fue terrible. Se las entregaron a quienes, en mi opinión, realmente no deberían tenerlas. Fue terrible”. Se trató de un conflicto emparentado con las Islas Malvinas, aunque a diferencia de este último caso, aunque los habitantes de Chagos también fueron expulsados, no se repobló el archipiélago.

Respuesta

Desde el gobierno británico volvieron a responderle a Trump por sus advertencias. La Ministra de Estado para la Seguridad de las Fronteras y el Asilo de ese país, Anna Turley, dijo que el gobierno es “muy claro” sobre la soberanía de las Malvinas: “Son británicas. Seguirán siendo británicas, lo tenemos muy claro. Como saben, el Gobierno no podría ser más claro. Las Malvinas son británicas. Seguirán siéndolo. Y esa es, sin duda alguna, nuestra postura”.

Previamente un vocero oficial del primer ministro británico Andy Burnham dijo que la postura del Reino Unido sobre las Malvinas “fue expresada muy claramente” y que “no cambió”: “Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”. (con información de TN)