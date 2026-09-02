Alemania culpa a Rusia por la incursión de un dron y cierra el consulado general ruso

El Gobierno de Alemania responsabilizó a Rusia por el intento de ataque con dron del mes pasado contra el aeropuerto de Leipzig, por lo que ordenó una serie de medidas de represalia, incluyendo el cierre del consulado general de Rusia en Bonn.

El Gobierno concluyó “que Rusia es responsable del ataque híbrido del 4 de agosto en Leipzig”, denunció el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, durante una declaración ante la prensa en Berlín junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.

Alemania cerrará el consulado general de Rusia en Bonn el 18 de septiembre, pondrá fin al contrato con la Casa Rusa en Berlín y convocará al embajador ruso, comentó Wadephul, según Xinhua.

El funcionario agregó que el Gobierno está preparando un paquete más amplio de medidas de represalia, incluyendo la ampliación de las sanciones de la UE, prohibiciones de viaje y controles de ingreso más estrictos para los nacionales rusos. (NA)