En plena escalada con Irán, Trump propone renombrar el Estrecho de Ormuz como “Estrecho de Trump”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a estrecho de Trump, en otro capítulo de la guerra con Irán.

"Ahora que lo tenemos bajo el control de EE. UU., ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a ESTRECHO DE TRUMP??? ¡Como la propia América, sería más 'caliente' que nunca!" dijo Trump en su plataforma Truth Social, citado por la cadena ABC News.

De esta manera, el mandatario norteamericano replica lo ocurrido en la disputa comercial con Canadá cuando ordenó cambiar el nombre del lago Ontario por lago América.

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Esta vía marítima estratégica ha sido el epicentro de la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

El conflicto revivió el domingo cuando las fuerzas estadounidenses atacaron lo que, según un portavoz militar, era la Guardia Revolucionaria iraní preparándose para colocar más minas marinas en el estrecho.

El mes pasado, Trump prometió declarar esa vía marítima territorio estadounidense. (NA)