Irán denunció un bombardeo de EE.UU. contra una isla en el estrecho de Ormuz y lanzó ataques en Jordania

Irán aseguró que Estados Unidos bombardeó la isla iraní de Larak, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz y respondió con ataques en Jordania. Se trata de los primeros bombardeos contra Teherán desde finales de julio.

“Más temprano en el día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak”, señaló Tim Hawkins, portavoz del Comando Central estadounidense (Centcom).

Según afirmó el funcionario, los ataques alcanzaron dos lanzadores iraníes ubicados en la isla, donde se había observado a miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica preparándose para lanzar cohetes cargados con minas navales.

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Esto se produjo luego de varias semanas en las que las hostilidades habían perdido intensidad. La administración de Donald Trump había privilegiado la denominada “guerra económica” por sobre los bombardeos contra Irán.

Sin embargo, durante ese período se registraron intercambios esporádicos de disparos en la región, principalmente en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

De acuerdo a lo que detalló Hawkins, la semana pasada, el Centcom terminó el desminado de las rutas de navegación internacionales del estrecho. “Las fuerzas estadounidenses vigilan de cerca la zona y siguen preparadas para proteger la libre circulación de los intercambios comerciales en esta vía marítima esencial”, agregó.

El estrecho de Ormuz constituye una vía marítima estratégica. Ese paso transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, pero está bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por los ataques israelí‑estadounidenses. A su vez, Estados Unidos lleva a cabo un bloqueo de los puertos iraníes, lo que complejiza aún más la situación.

La respuesta de Irán

Los Guardianes de la Revolución confirmaron los ataques estadounidenses contra la isla de Larak y precisaron que hubo muertos y heridos. En ese contexto, respondieron de inmediato con bombardeos en Jordania.

Según el comunicado difundido por medios iraníes, la operación combinó misiles y drones contra las bases aéreas King Hussein y Al Azraq, instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses en territorio jordano.

“Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, en respuesta a la agresión aérea estadounidense-israelí contra la isla de Larak, atacaron las infraestructuras técnicas y de mantenimiento y las posiciones de los cazas enemigos”, afirmó el IRGC.

La escalada también dejó una advertencia de Teherán ante la posibilidad de nuevos ataques. “La agresión y los crímenes no resolverán la desesperación del enemigo, que busca debilitar el control de la República Islámica sobre el Estrecho de Ormuz”, señaló el comunicado.

En ese sentido, el régimen iraní anticipó que responderá con mayor fuerza si continúan las acciones en su contra: “Cada ataque será respondido con reacciones aún más contundentes”.

Poco después de la reivindicación iraní, el portavoz del Ejército de Jordania informó que los sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles “que violaron el espacio aéreo del Reino al amanecer de este lunes”.

Jordania es un aliado de Washington y alberga instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses. Por eso, su territorio se convirtió en un punto relevante dentro de la actual escalada regional. (TN)