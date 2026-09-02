Malvinas: Milei anunciaría un proyecto para sancionar a quienes desarrollen actividades sin autorización argentina

El presidente Javier Milei anunciaría este jueves por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina, según confiaron fuentes cercanas al Gobierno a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa estaría vinculada con el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que prevé la explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago.

El desarrollo del proyecto volvió a poner el foco sobre las actividades económicas en las islas. La propuesta contemplaría sanciones para empresas de Argentina que brinden apoyo logístico o servicios a compañías que desarrollen actividades en las islas sin autorización del Estado argentino.

El anuncio se producirá después de que Donald Trump afirmara que Estados Unidos estaría dispuesto a revisar su posición sobre la soberanía de las Malvinas. El mandatario estadounidense respondió que “siempre revisó todas las posiciones” y que la postura sobre las islas es “apenas una entre muchas”, en referencia a la posibilidad de que Washington modifique su histórica postura favorable a Inglaterra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Milei anticipó los hechos como algo “muy fuerte” para “la causa más importante y sagrada” de los argentinos. El mensaje presidencial que se conocerá este jueves buscará reivindicar el reclamo argentino de soberanía, reforzar el rechazo a la explotación unilateral de los recursos naturales en el área en disputa y remarcar que la recuperación de las islas debe darse por la vía diplomática. (NA)