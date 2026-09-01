Javier Milei hará una cadena nacional el jueves para hablar sobre la cuestión Malvinas

El presidente Javier Milei anunció este martes durante una reunión de Gabinete que el jueves por la noche realizará una cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas, en un contexto marcado por recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre la posición de su país frente al reclamo argentino de soberanía.

El anuncio se produjo durante el encuentro que Milei encabezó esta mañana en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, donde reunió a sus ministros para repasar distintos aspectos de la gestión y, especialmente, las acciones diplomáticas vinculadas con las Islas Malvinas.

Según informó la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, durante la reunión el canciller Pablo Quirno presentó un informe sobre los avances de la Cancillería en materia de soberanía. Al finalizar el encuentro, se confirmó que Milei brindará el jueves mayores precisiones sobre el tema a través de una cadena nacional.

Antes de ingresar a la reunión, el propio presidente había anticipado que Malvinas sería uno de los asuntos centrales del encuentro. Además, en una comunicación telefónica realizada el lunes, había definido la cuestión como "la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos".

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El contexto internacional

La decisión de Milei se conoce luego de que Donald Trump afirmara que está dispuesto a revisar la postura histórica de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas.

Consultado por periodistas en la Casa Blanca sobre un eventual cambio de posición, el presidente estadounidense respondió que revisa todas sus posturas y que la cuestión Malvinas es "una de muchas". Se trató de una de sus primeras declaraciones públicas sobre la disputa territorial entre la Argentina y el Reino Unido.

La posición tradicional de Washington frente al conflicto ha sido de neutralidad, aunque con respaldo a Londres en distintos aspectos. Días atrás, el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, había sostenido que esa postura no había cambiado.

Las declaraciones de Trump también se produjeron en medio de una revisión de los compromisos de Estados Unidos con sus aliados del Atlántico, vinculada con las exigencias de la OTAN sobre el incremento del gasto en defensa.

Donald Trump en el Despacho Oval

La posición de la Cancillería

Quirno había respondido previamente a los dichos de Trump y remarcó que la defensa del reclamo argentino requiere fortalecer la estrategia diplomática.

"Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía", sostuvo el canciller.

En esa línea, planteó que la Argentina debe profundizar su trabajo en organismos internacionales y buscar el respaldo de otros países, pero también desarrollar herramientas propias para sostener su posición frente al Reino Unido.

El canciller también cuestionó las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área de las islas y señaló que el Gobierno busca contar con instrumentos diplomáticos más concretos frente a las acciones británicas que considera unilaterales.

En su último mensaje por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Milei había reafirmado el reclamo argentino por "el ejercicio pleno de la soberanía" sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

El presidente destacó que las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía y sostuvo que su resolución debe alcanzarse mediante el diálogo entre la Argentina y el Reino Unido.

También había cuestionado las inversiones de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en un yacimiento de la Cuenca Malvinas Norte y anticipado que el Gobierno adoptaría medidas diplomáticas para defender los recursos que considera argentinos.

El Reino Unido mantiene su posición de que las Islas Malvinas son un territorio británico de ultramar. El gobierno de Londres ratificó esa postura durante este año, en línea con su histórica negativa a aceptar el reclamo argentino de soberanía. (Infobae)