El papa León XIV visitará la cárcel de Devoto, el Cottolengo de Claypole

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, adelantó este martes cuáles son los lugares que podrían formar parte de la agenda del papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

Si bien aclaró que todavía no hay confirmaciones oficiales, la organización ya trabaja sobre un cronograma tentativo con actividades en espacios emblemáticos de la Ciudad y el conurbano.

En diálogo con Radio Mitre, García Cuerva explicó que las autoridades locales y la segunda misión de avanzada del Vaticano, encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinan los detalles del viaje papal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre los sitios propuestos, el prelado mencionó la cárcel de Devoto y el Cottolengo de Claypole, donde el Papa realizaría visitas especiales.

El Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, sería el elegido tanto para la misa central como para el encuentro con los jóvenes.

Sobre la decisión de usarlo para ambos actos, el religioso sostuvo: “Es un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario”.

Por otra parte, la organización descartó hacer eventos en estadios, ya que prefieren espacios abiertos sin límite de aforo, “para que nadie quede afuera”.

En esta línea, y para reforzar la necesidad de organizar el encuentro en exteriores, García Cuerva recordó que en una jornada similar en Madrid participaron 60.000 jóvenes.

Además, en el plano pastoral, confirmó visitas al Cottolengo de Claypole y a la cárcel de Devoto. Respecto a la recorrida por el penal porteño, explicó que el papa Francisco le hablaba seguido a León XIV sobre las cárceles, y contó que el actual pontífice ya estuvo en unidades de Guinea Ecuatorial y Barcelona.

Por otro lado, García Cuerva aclaró que la estadía del Papa será breve y dijo que eso limita la cantidad de actividades en las que puede participar.

“Han llegado un montón de propuestas, pero hay que entender que viene solo tres días”, señaló y agregó: “No es que no quiera, es que no llega”.

Los lugares que evalúan para la agenda papal

La agenda preliminar contempla una serie de actos públicos e institucionales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Entre los lugares mencionados por García Cuerva figuran: