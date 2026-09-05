Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 6 de septiembre
Satelmet pronostica para este domingo una temperatura máxima de 12 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 6 de septiembre una temperatura mínima de cero grados centígrados y una máxima de 12.
En la mañana el tiempo será frío con heladas y cielo poco nuboso. El viento tendrá intensidad leve del sector Norte, afirmándose al Noroeste. La visibilidad será buena.
Por la tarde el tiempo se sostendrá frío con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad leve del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta será
normal. La visibilidad, buena.
La noche será fría con cielo poco nuboso, se estima para media noche una temperatura de 3 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío con nubosidad variable. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Oeste rotando al Noreste. Temperatura 2/9.-
ZONA VENTANIA: Heladas a a frío con nubosidad variable. Descenso de la temperatura. Viento leve del Oeste rotando al Noroeste. Temperatura 4 bajo cero/7.-
GUAMINI: Heladas, bancos de niebla a frío con nubosidad variable. Descenso de la temperatura. Viento suave del Este rotando al Noreste. Temperatura 2 bajo cero/9.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío con cielo parcialmente nublado. Descenso de temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Noroeste. Temperatura 2 bajo cero/11.-
NEUQUEN: Heladas a frío con soleados. Ascenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Noreste. Temperatura 3 bajo cero/12.-