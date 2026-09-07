El Municipio avanza en su proceso de diálogo institucional en la búsqueda del nuevo COUT

El Municipio de Bahía Blanca continúa consolidando el proceso de actualización del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), una herramienta estratégica y urgente para actualizar una normativa vigente desde la década de 1990 y planificar el crecimiento de la ciudad de cara a las próximas décadas y a las inversiones proyectadas para la región.

Desde la comuna reivindicaron que el avance del anteproyecto está "basado en la construcción de consensos y cuenta con la participación por parte de los Colegios de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de Bahía Blanca, como así también del diálogo permanente con la Cámara de Desarrolladores Urbanos", cuyos representantes destacaron el trabajo técnico a conciencia y la predisposición del Ejecutivo local —a través del Secretario de Planeamiento, Arq. José Zingoni— para mantener un canal de intercambio permanente.

El reconocimiento de los profesionales y desarrolladores:

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"Estar tan cerca de la aprobación del Código es absolutamente saludable [...]. Es una herramienta no solo necesaria, sino urgente. Rescato la participación activa que se nos dio a todos los actores vinculados al territorio durante todo este proceso". Reinaldo Beain (Presidente del Colegio de Agrimensores de Bahía Blanca y de la Provincia de Bs. As.):

"Nos parece auspicioso contar con el anteproyecto. La ciudad sufrió transformaciones desde 1991 que el código actual no podía contemplar. Estamos en un trabajo en conjunto y en comunicación permanente con el equipo municipal para revisar y aportar a la propuesta final". Juan Boiardi (Presidente del Colegio de Arquitectos de Bahía Blanca):

"Destacamos el proceso de apertura y discusión. Entendemos como muy valioso el trabajo desarrollado y coincidimos en la necesidad de contar con un instrumento que ordene la ciudad y oriente su crecimiento. Actualmente nos encontramos en etapa de revisión junto a nuestros matriculados para aportar nuestra visión institucional". Ricardo Kloster (Presidente del Colegio de Ingenieros de Bahía Blanca):

“Desde la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Bahía Blanca queremos expresar nuestro reconocimiento a la Municipalidad de Bahía Blanca por la decisión de impulsar la actualización del marco de ordenamiento urbano y territorial de nuestra ciudad, encarando un proceso necesario para acompañar su crecimiento, desarrollo y transformación”. Alejandro Tedesco (Presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Bahía Blanca):

“Valoramos especialmente la apertura al diálogo y la posibilidad concreta de participación que el Municipio ha brindado a nuestra Cámara y a los distintos actores vinculados al desarrollo urbano”, reafirmó.

Actualmente, las entidades profesionales y empresariales se encuentran analizando en detalle los aspectos técnicos del anteproyecto —como capacidades constructivas, usos del suelo y factibilidad de servicios de infraestructura— mediante instancias de consulta que incluyen la participación directa de las autoridades municipales.

Con este proceso participativo, el Municipio de Bahía Blanca reafirma su compromiso de dotar a la ciudad de un marco normativo moderno, eficiente y consensuado que garantice un desarrollo urbano ordenado y sostenible.