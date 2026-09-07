Motociclista escapó de la policía y chocó contra un paredón

Policías de la Fuerza Barrial de Aproximación de Coronel Rosales aprehendieron ayer a un motociclista que transitaba a altas velocidades, escapó del control y chocó contra una pared.

Se trata de Ezequiel Márquez (18), quien circulaba a bordo de una Yamaha 110cc, acompañado por una menor de 16 años.

Según indicaron desde la Comisaría local, mientras los efectivos de la FBA realizaban tareas preventivas observaron en inmediaciones de Avellaneda y Pellegrini a un motociclista que circulaba a gran velocidad junto a una acompañante.

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Agregaron que al advertir la presencia policial, el conductor aceleró la marcha y emprendió la fuga, haciendo caso omiso a las señales de detención impartidas por los efectivos. Durante la huida, perdió el control de la moto y chocó contra una pared, en la esquina de Mitre y Rodríguez Peña.

A raíz de la caída, la chica que iba de acompañante manifestó presentar dolencias, por lo que fue asistida y evaluada por personal de salud del Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta, constatándose que no presentaba lesiones.

El conductor fue aprehendido por el delito de desobediencia, procediéndose además al secuestro de la moto por infracción a la ley de tránsito.

Intervienen la UFIJ Nº 15 de Bahía Blanca y el Juzgado de Faltas de Coronel Rosales.