Censo Hortiflorícola: buscan definir una hoja de ruta para la próxima década

La provincia de Buenos Aires ya está desarrollando un censo hortiflorícola integral en todo el territorio bonaerense, con el objetivo de actualizar los datos productivos de todo el sector. La última iniciativa de estas características se había llevado a cabo hace dos décadas.

El proyecto contempla el relevamiento de todos los productores hortícolas y florícolas del territorio bonaerense que cuenten con una superficie de cultivo superior a los 500 metros cuadrados —es decir, más de 0,05 hectáreas—. También se incluyen aquellos establecimientos dedicados a la producción animal —como porcinos o avícolas— que destinen un sector a la horticultura.

El operativo de campo se extenderá hasta el próximo 31 de octubre, y estará a cargo de profesionales del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y de la Dirección Provincial de Estadística. Se llevará a cabo en un centenar de distritos de la provincia en los que se ha detectado este tipo de actividad.

En el Sudoeste Bonaerense, la actividad está centrada particularmente en el Valle Bonaerense del Río Colorado, aunque también se relevará el resto de los municipios. Para la provincia, además del VBRC, existen otras tres regiones de importancia para la actividad: La Plata-AMBA, Sudeste y Norte.

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Buenos Aires cuenta con más de 50 mercados concentradores, mientras que las exportaciones del complejo hortícola alcanzan los 260 millones de dólares. Entre los principales productos de exportación se encuentran la papa, el ajo y la cebolla.

En este marco, más de 140 censistas acreditados —cuya identidad podrá verificarse en los sitios web oficiales de ambos organismos— recabarán diferentes datos estratégicos sobre la cantidad y composición de los productores, el tipo de producción, la tecnología aplicada y la tenencia de la tierra, sea bajo modalidades de alquiler, aparcería o propiedad.

En ese sentido, se aclaró que la información recabada tendrá carácter estrictamente confidencial y servirá como insumo indispensable para la formulación de políticas públicas proyectadas a la próxima década.

"Para nosotros es un censo muy importante, ya que permitirá relevar a los productores hortícolas y florícolas de toda la provincia de Buenos Aires —dijo el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez—. Esto nos va a permitir conocer de primera mano y de forma certera la cantidad de productores y el tipo de producción, brindando información fundamental para la elaboración de políticas públicas seguras para los próximos diez años".

En ese sentido, señaló que la iniciativa está pensada "no solo en la producción primaria, sino en comprender también la dinámica de las cadenas hortícolas, aportando información que es fundamental".

"Un verdadero desarrollo agropecuario requiere una producción con productores, y una producción con productores requiere también considerar la multiplicidad de producciones que hay en la provincia", sostuvo.

Información

El censo permitirá obtener datos actualizados sobre las principales variables estructurales y coyunturales del sector hortícola y florícola.

En particular, se relevará información sobre la identificación de las explotaciones, el régimen de tenencia de la tierra y el tipo jurídico, la superficie y el tipo de actividad, el uso de la tierra a campo y bajo cubierta, las especies cultivadas y la superficie sembrada, los canales de comercialización, el manejo y los sistemas de riego, la maquinaria, los equipos y vehículos utilizados, la mano de obra y la población vinculada a la explotación, los servicios de maquinaria, las características del productor, el asesoramiento técnico y el asociativismo.

El operativo se realizará mediante entrevistas personales de los censistas con los productores o informantes calificados, utilizando un instrumento de captura móvil. Los censistas contarán además con la cartografía correspondiente a sus segmentos, y los productores recibirán un certificado de cumplimiento censal.

El relevamiento se desarrollará bajo el marco de la Ley Provincial 14.998, que establece al Ministerio de Economía, a través de la Dirección Provincial de Estadística, como órgano rector del Sistema Estadístico Provincial.

La normativa establece la obligatoriedad de brindar la información solicitada, que tendrá carácter de declaración jurada. Al mismo tiempo, garantiza el secreto estadístico: los datos suministrados son estrictamente secretos y su divulgación se realizará exclusivamente con fines estadísticos, asegurando la no identificación directa o indirecta de los informantes.

A relevar

El censo tendrá como unidad de análisis a las Explotaciones Hortiflorícolas (EHF), entendidas como aquellas dedicadas a la obtención de productos hortícolas y/o florícolas destinados al mercado.

Así, se contemplarán explotaciones de producción hortícola exclusiva, establecimientos de producción florícola exclusiva, y unidades de producción mixta, que combinen horticultura y floricultura o estas actividades con otras producciones.

Desde el ministerio se aclaró que para ser considerada una explotación hortiflorícola a efectos censales, deberá cumplir tres condiciones: contar con una superficie mínima de 500 metros cuadrados (0,05 hectáreas) destinada a producción hortiflorícola ubicada en la provincia y destinada al menos parcialmente a la comercialización; tener una dirección que asuma la gestión integral y los riesgos económicos de la actividad, y utilizar recursos productivos durables y/o parte de la mano de obra de manera común entre sus parcelas.