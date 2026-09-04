Kicillof inauguró una escuela y puso en funcionamiento un acueducto en Villarino

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este viernes el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 8 de Hilario Ascasubi y puso en funcionamiento el Acueducto Pedro Luro-Hilario Ascasubi, tras el recambio total de sus cañerías.

Durante la jornada, Kicillof estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, entre otros funcionarios.

El nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 8, que llevará el nombre "Héroes de Malvinas", demandó una inversión de $1.048 millones y permitirá mejorar las condiciones de cursada de los más de 275 estudiantes que concurren al establecimiento.

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La obra había sido paralizada por el Gobierno nacional y posteriormente fue reactivada por la Provincia. El edificio cuenta con seis aulas, un Salón de Usos Múltiples, cocina y dependencias administrativas.

"Esta nueva escuela es el resultado directo del esfuerzo, el sacrificio y la lucha colectiva de toda la comunidad educativa de Ascasubi", señaló Kicillof durante el acto.

El gobernador también cuestionó al Gobierno nacional por el financiamiento de la obra pública y sostuvo que "sin Estado no hay escuela, y sin escuela no hay futuro".

Nueva infraestructura para el abastecimiento de agua

Durante su visita a Villarino, Kicillof también dejó habilitado el Acueducto Pedro Luro-Hilario Ascasubi, una obra destinada a mejorar el suministro de agua potable para más de 13.000 habitantes de la zona.

Los trabajos, ejecutados por Aguas Bonaerenses (ABSA), contemplaron el reemplazo de la antigua red de cañerías de asbesto cemento por una nueva infraestructura de PVC a lo largo de 16,43 kilómetros.

La obra demandó una inversión de $5.476 millones y, según se informó, permitirá mejorar la eficiencia y confiabilidad del sistema de abastecimiento.

"El acueducto era esencial para el distrito", afirmó Kicillof, quien volvió a defender el rol del Estado provincial en el desarrollo de infraestructura.

Además, durante la jornada el gobernador visitó la Escuela de Educación Especial N° 504, a la que entregó la resolución que formaliza su creación. Se trata del primer establecimiento de esta modalidad en Hilario Ascasubi.