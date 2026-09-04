​​​​​Echaron a 8 policías de Villarino por adulterar la declaración jurada

Ocho integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que cumplían funciones en el partido de Villarino fueron cesanteados de la fuerza por adulterar su declaración jurada y cobrar más ingresos que los correspondientes.

Se trata los oficiales Gustavo Cano, Ángel Díaz, Diego Ibañez, Macarena María, Débora Montes de Oca, Flavia Ramos, Lorena Vázquez y Mailén Vázquez.

Y más allá de la grave sanción administrativa aplicada, se tramita ante la fiscalía de Bahia Blanca una causa penal mediante la cual se investiga a los nombrados.

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El sumario lo inició en 2022 la Auditoría de Asuntos Internos por una denuncia anónima que involucraba a un total de 24 funcionarios policiales, aunque finalmente se comprobaron que 8 de ellos percibían indebidamente el "beneficio por zona desfavorable", con la confección y presentación de declaraciones juradas con domicilios falsos.

El "beneficio por zona desfavorable" le corresponde a aquellos uniformados que residen en forma permanente en el territorio de la provincia de Buenos Aires y al sur del río Colorado, debiendo adjuntar declaración jurada donde conste el domicilio de residencia.

Se determinó que estos agentes habrían anotado domicilios en el partido de Carmen de Patagones, aunque no era verdad. De esa manera cobraron un extra en sus haberes (el porcentaje varía según la jerarquía) durante varios años.

Por ese motivo Asuntos Internos decidió cesantearlos, al considerar que cometieron actos que implicaron un modo de corrupción.

La cesantía es una sanción administrativa grave que implica la separación definitiva del efectivo de la fuerza, con la pérdida del empleo y de los derechos inherentes al cargo.

Mientras tanto, avanza la causa penal bajo el encuadre de fraude en perjuicio de la administración pública.