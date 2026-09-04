Duró menos de dos horas libre: lo capturaron el mismo día en que fue liberado

Un hombre que había sido liberado un par de horas antes, volvió a ser capturado por protagonizar otro delito en Tres Arroyos.

Paulo Carrera, de 31 años, fue detenido luego de ingresar en una vivienda por la fuerza, en la primera cuadra de calle Liniers de la mencionada ciudad.

El delincuente, apodado "Chipi", había saltado un paredón y violentado el ingreso a la morada deshabitada, ya que la propietaria había fallecido recientemente.

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Durante la madrugada, el nuevamente detenido había sido aprehendido por estar en posesión de herramientas de las que no pudo acreditar propiedad por vía legal.

Interviene en la cusa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 13 del Departamento Judicial local.