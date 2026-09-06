Sofocaron un incendio en la casa donde el viernes hubo un tiroteo

Los bomberos voluntarios de Punta Alta debieron apagar anoche un incendio en una vivienda de 11 de Septiembre al 100, donde en pocos días se registraron otros dos graves episodios: un incendio anterior y un ataque a balazos.

Anoche, el fuego comenzó cerca de las 22 en el interior del inmueble por causas que aún se desconocen.

Debieron actuar dos dotaciones de bomberos, una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica y efectivos de la Policía Comunal.

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Días atrás, las llamas ya habían afectado la casa, oportunidad en la que su morador explicó que el incendio se inició mientras manipulaba combustible para poner en marcha una moto.

En tanto, el viernes se produjo un altercado en el que un hombre recibió un disparo en una pierna y debió ser intervenido quirúrgicamente. Por el hecho fueron aprehendidos dos sospechosos, entre ellos el hermano del intendente rosaleño.

Más tarde ese día, los bomberos debieron intervenir en otro incendio iniciado en una construcción precaria del centro (Roca al 600). El fuego se inició en un tablero eléctrico y aunque logró ser rápidamente sofocado, ocasionó ahumamiento.