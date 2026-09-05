Detuvieron a dos hombres que habían robado en una pizzería

La Policía de Punta Alte detuvo en la tarde de este sábado a dos hombres que habían robado una pizzería el pasado viernes 4 de agosto. Las cámaras de seguridad fueron claves para identificar a los delincuentes.

El personal policial, luego del análisis de las imágenes, pudieron identificar a uno de los autores, en calle Humberto al 1200, siendo éste, Héctor Nadal Perálta de 30 años de edad, quien posé un yeso en su brazo, señal que lo delató ante los uniformados. El otro detenido, fue, Juan Cruz Miller, quien iba vestido de la misma manera que durante el delito.

Los dueños de la pizzería ubicada en Mitre 261 habían denunciado la sustracción de una notebook, que estaba en poder de uno de los aprehendidos, pero no se pudo recuperar un teléfono celular, bebidas y dinero en efectivo también, sustraído en el hecho.

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