El intendente Aristimuño habló de la detención de su hermano por balear a un hombre

Luego de lo que fue la aprehensión de su hermano, el intendente rosalenio se manifestó en la red social X y dijo que "no hubo ni habrá privilegios, interferencias ni obstáculos" refiriéndose a la investigación y castigo para su familiar directo.

Ramiro Ariel “El Rata” Aristimuño, en su momento fue señalado por investigadores como uno de los principales proveedores de droga de la región, volvió a quedar detenido este viernes, acusado de balear y golpear a un hombre durante un violento episodio ocurrido en una vivienda de esa ciudad.

El hecho se produjo alrededor de las 14 de este viernes 4 de agosto cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego en un domicilio de calle 11 de Septiembre al 100.

El ataque habría tenido como trasfondo un conflicto sentimental. En el interior de la vivienda se encontraba una mujer de 21 años, quien sería la actual pareja de Prestipino y tendría un vínculo previo con Aristimuño.

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El titular del ejecutivo de Rosales se refirió al hecho e indicó: "Desde el Municipio se puso a disposición todo lo necesario para que las fuerzas actuaran con absoluta libertad, como corresponde ante cualquier hecho de estas características. No hubo ni habrá privilegios, interferencias ni obstáculos", en relación a la actuación policial y de la Justicia.

Además, el intendente remarcó que la relación familiar con el detenido no cambia la responsabilidad asumida como funcionario público: "Una de las personas involucradas tiene conmigo un vínculo familiar, es mi hermano, pero eso no cambia mi responsabilidad como Intendente ni el modo en que debe actuar el Estado. Las instituciones tienen que funcionar, y en este caso funcionaron: se investigó, se actuó y se puso el procedimiento a disposición de la Justicia". aseguró.

Por último el funcionario remarcó el compromiso con las instituciones: "Como Intendente, mi compromiso es seguir trabajando para fortalecer la seguridad de nuestra comunidad y para que, ante cada situación, las instituciones estén a la altura de las circunstancias", finalizó Rodrigo Aristimuño.