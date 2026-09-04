La situación del personal civil de la Armada será abordada en la próxima sesión del CD

La concejal Liliana Taboada mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación Personal Civil Jerárquico de la Armada Argentina (APCJ), con el objetivo de conocer directamente las principales preocupaciones que atraviesan actualmente los trabajadores del sector.

Durante la reunión, mantenida con el Secretario General Juan Verón, el Secretario Adjunto Marcelo Adrián Furno y la Secretaria de Asuntos Laborales Gisela González, se abordaron distintas cuestiones vinculadas con la situación salarial, laboral y de desarrollo de carrera del Personal Civil de las Fuerzas Armadas.

Entre los temas planteados se analizó la diferencia existente entre la unidad retributiva del sector y la correspondiente al personal comprendido en el SINEP, así como la situación de trabajadores contratados que llevan diez, quince e incluso veinte años de antigüedad y la necesidad de avanzar en su regularización.

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También se dialogó sobre la implementación de la carrera administrativa, los cambios de tramo y los mecanismos de promoción y desarrollo previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo.

“Para quienes vivimos y trabajamos vinculados a esta comunidad, estas situaciones no son números ni estadísticas. Detrás de cada trabajador hay una familia y una historia. Por eso considero importante escuchar directamente a quienes atraviesan esta realidad y acompañar institucionalmente sus reclamos”, señaló Taboada.

En ese marco, la concejal presentó un Proyecto de Resolución que será tratado el próximo jueves en el Honorable Concejo Deliberante, solicitando a las autoridades nacionales competentes medidas vinculadas con la recomposición salarial, la regularización de los trabajadores contratados y la efectiva implementación de la carrera administrativa.

Asimismo, tomó contacto con legisladores nacionales de su espacio para trasladar la problemática al ámbito nacional y continuar buscando canales institucionales que permitan acompañar los planteos realizados por los trabajadores.

En el edificio Libertad

Por otro lado, APCJ mantuvo una reunión de trabajo en el edificio libertad junto al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

La Asociación le hizo entrega al almirante Romay de un petitorio para el Ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, donde se expone la difícil situación del personal civil y la necesidad de avanzar en temas de la carrera que vienen siendo postergados desde hace 11 años, tales como la promoción de nivel escalafonario, el pago de tramo intermedio/avanzado y los pases a planta permanente.

En el petitorio APCJ expuso que desde hace años, los trabajadores civiles de la Armada vienen sufriendo un marcado deterioro de sus condiciones laborales y salariales, reflejado en remuneraciones que han quedado significativamente rezagadas respecto del costo de vida y de otros sectores de la Administración Pública Nacional como por ejemplo el SINEP.