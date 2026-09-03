¿Nevará en Bahía Blanca en pleno septiembre?

Si bien ya estamos transitando el noveno mes del año y el frío invernal lentamente va dejando paso a los calores primaverales, las bajas temperaturas serán nuevamente las protagonistas este fin de semana en el Sudoeste Bonaerense, incluida Bahía Blanca y su zona de influencia.

Sin embargo, parece que estas condiciones podrían traer una sorpresa en pleno septiembre: la posible presencia de nieve. Es cierto: Bahía Blanca se encuentra en una zona baja de llanura sin altura geográfica relevante, lo que provoca que este fenómeno sea muy esporádico. De hecho, las últimas nevadas se dieron en julio de 2009 y, de manera más leve, en 2017 y 2024.

Aunque pueda ser raro, el fenómeno podría repetirse. Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional, para la mañana del sábado 5 de septiembre en Bahía Blanca existe una posibilidad de entre el 10% y el 40% de ocurrencia de precipitaciones níveas.

Ese pronóstico se repite en Sierra de la Ventana y también en la costa, en cercanías de Monte Hermoso.

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En estas localidades se esperan temperaturas mínimas del orden de 1 °C, precipitaciones y vientos del sur. De hecho, para gran parte de la región, entre las 0 y el mediodía del sábado, rige un alerta meteorológico por fuertes vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Volviendo a la posibilidad de nieve en pleno septiembre, el sitio especializado Meteored señala que ese día, "con el aire antártico ya bien instalado", se formarían fuertes heladas en el sur del país y "algunas nevadas en el norte patagónico y Cuyo".

"Es probable que el ingreso de este aire frío desde el mar deje sobre la provincia de Buenos Aires chaparrones o lluvias aisladas avanzando de sur a norte este día, atravesando el área bonaerense", se indica.

Sin embargo, lo más interesante para nuestra región es que, en ese marco, "no se descarta algún chaparrón de nieve en las zonas altas del sur bonaerense".

"Si bien en esa zona las nevadas no son tan frecuentes, suelen ocurrir durante algunos impactos de frentes polares —se destaca—. De todas maneras, el hecho de que en esta oportunidad ocurra en septiembre y no en las semanas centrales del invierno merece una mención destacada".

Para el día siguiente, el domingo, se esperan muy bajas temperaturas, en coincidencia con la llegada de un pulso de aire antártico. De hecho, en nuestra ciudad ese día el SMN anuncia una mínima de 0 °C y una máxima de 10 °C.