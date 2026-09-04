Convocan a postular a personas mayores protagonistas del distrito

El Municipio de Coronel Rosales abrió la convocatoria para la 15° edición del Reconocimiento a las Personas Mayores Protagonistas, una iniciativa que busca poner en valor sus trayectorias y aportes a la comunidad.

La propuesta se enmarca en el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1° de octubre. Instituciones y particulares pueden postular a personas de 65 años o más que se destaquen por su participación, compromiso, solidaridad, trabajo comunitario o aporte a la vida social del distirto.

El reconocimiento también busca visibilizar a quienes continúan generando proyectos, sosteniendo vínculos y participando en espacios comunitarios.

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"No se trata solo de reconocer lo realizado, sino también visibilizar el presente activo" de los postulados, señalaron desde el Municipio.

Un jurado evaluará las propuestas y seleccionará a las “Personas Mayores Protagonistas”, que recibirán un reconocimiento durante el acto conmemorativo.

Desde la comuna indicaron que las postulaciones podrán presentarse hasta el 20 de septiembre, de lunes a viernes, de 7 a 13, en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ubicada en Avellaneda y Luiggi. También pueden enviarse a [dsocialrosales@gmail.com](mailto:dsocialrosales@gmail.com) o por WhatsApp al 2932-637575. Se debe adjuntar currículum y foto.

