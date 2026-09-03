Piden informes sobre el sistema SUBE para la línea 319

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para que la Provincia informe si el Municipio de Coronel Rosales realizó efectivamente las gestiones anunciadas para incorporar el Sistema SUBE al servicio de El Villarino.

La línea provincial N° 319 es un servicio esencial para cientos de vecinos de Coronel Rosales que todos los días necesitan trasladarse hacia Bahía Blanca por motivos laborales, educativos, médicos y personales. En los últimos meses, además, los usuarios debieron afrontar un fuerte incremento en el valor del boleto, haciendo todavía más necesaria la incorporación del Sistema SUBE y sus beneficios asociados, se dijo desde la citada bancada.

“Si las gestiones estaban ‘muy avanzadas’, como se dijo y hasta se anticipó que se venía un próximo anuncio del intendente, ya pasaron cinco meses y seguimos esperando. No hubo anuncio, no hubo respuestas y, sobre todo, no hubo una solución para los vecinos y estudiantes que todos los días necesitan la línea 319. Una vez más vuelven a jugar con la ilusión de la gente, prometiendo avances que después no se traducen en nada concreto con anuncios que generan falsas expectativas”, expresó el concejal Nahuel Ison Ponce.

En este contexto, desde el bloque se presentó un proyecto de comunicación para solicitar información oficial al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

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El pedido -se dijo- surge a partir de declaraciones realizadas públicamente desde el oficialismo local, donde durante una sesión del Concejo Deliberante se afirmó que las gestiones del intendente para incorporar la SUBE a la línea 319 se encontraban “muy avanzadas”.

“Si las gestiones están tan avanzadas como se afirmó públicamente, no debería existir ningún problema en mostrar las presentaciones y los avances concretos. Los vecinos tienen derecho a saber si detrás de los anuncios hay una gestión real”, sostuvo Ison Ponce.

El proyecto solicita específicamente al Ministerio de Transporte bonaerense que informe si el Departamento Ejecutivo Municipal realizó gestiones formales para incorporar la SUBE a la línea 319. Asimismo, se pide a la Secretaría de Transporte de la Nación que informe si recibió actuaciones, solicitudes, convenios o cualquier otra gestión vinculada con la implementación del sistema.

“Estamos hablando de algo muy concreto: papeles, expedientes y gestiones formales. No estamos pidiendo discursos ni anuncios; queremos saber si el Municipio presentó efectivamente lo que dice haber presentado y en qué estado se encuentra.”, remarcó.

Desde La Libertad Avanza señalaron que la transparencia no puede ser una cuestión secundaria cuando se trata de un servicio utilizado diariamente por trabajadores, estudiantes, jubilados y pacientes de Coronel Rosales. El proyecto advierte, además, que generar expectativas sobre gestiones que no cuentan con respaldo documental perjudica directamente a los vecinos que esperan una solución.

“La línea 319 no puede convertirse en una herramienta para hacer marketing político. Los vecinos necesitan soluciones, no anuncios. Si hubo gestión, que se demuestre; y si no la hubo, que se diga la verdad. Desde nuestro bloque vamos a seguir controlando y preguntando hasta obtener respuestas concretas”, afirmó.

Desde el bloque remarcaron que el acceso a la información pública es fundamental para conocer el verdadero estado de las gestiones anunciadas por el Gobierno Municipal y, además, el Concejo Deliberante debe ejercer su función de control sobre los actos del Ejecutivo.