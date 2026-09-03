Deudas, seguridad, calles, cloacas, residuos y transparencia institucional, temas abordados en el CD

La concejal de la Unión Cívica Radical, Liliana Taboada, volvió a llevar al Concejo Deliberante una agenda basada en reclamos y problemáticas planteadas por vecinos de distintos sectores de Coronel Rosales.

Durante la última sesión, impulsó iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento familiar, la seguridad vial, el deterioro de calles y pérdidas cloacales, la disposición de residuos y la transparencia institucional.

Entre los temas tratados, Taboada solicitó el pronto tratamiento de un proyecto de ley, Expediente N° 3832-D-2026 de la Cámara de Diputados de la Nación, sobre el sobreendeudamiento y acceso responsable al crédito, destinado a fortalecer la protección de los usuarios financieros, promover el crédito responsable y prevenir situaciones de vulnerabilidad económica.

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Asimismo, pidió información sobre los controles realizados ante picadas, exceso de velocidad y maniobras peligrosas, y requirió respuestas ante situaciones de pérdidas cloacales y hundimientos de calzada en distintos sectores, entre ellos Hipólito Yrigoyen al 600, España al 300 y Mitre e Independencia.

“No podemos naturalizar las picadas, el exceso de velocidad y las maniobras peligrosas de motos. Los vecinos necesitan controles efectivos, prevención y respuestas concretas antes de que tengamos que lamentar una tragedia. Y esto no ocurre en un solo sector del distrito”, señaló.

También promovió modificaciones a la normativa sobre disposición de residuos, contemplando nuevas modalidades habitacionales, y acompañó una modificación del Reglamento Interno del HCD para garantizar que los anexos de las ordenanzas formen parte íntegra de los expedientes, fortaleciendo el acceso a la información pública.

En las recorridas por distintos barrios, Taboada y su equipo también vienen relevando obras y servicios. En ese marco, observaron el recambio de medidores domiciliarios y recogieron la preocupación de vecinos por la continuidad de los trabajos, como ocurre en Urquiza al 600.

“No solamente recibimos un reclamo y presentamos un proyecto. Volvemos al lugar, verificamos qué pasó y hacemos seguimiento para saber si lo que planteamos finalmente se solucionó”, explicó Taboada.

Asimismo, destacó el crecimiento del Newcom en Coronel Rosales, actividad que reúne a cerca de 49 vecinos y vecinas y que cuenta con los equipos Punta New y Playero Rojizo. Taboada resaltó el esfuerzo de quienes participan y los beneficios que esta disciplina aporta a la salud física y emocional, favoreciendo la movilidad, la coordinación, la actividad física, el bienestar y la socialización. También destacó la importancia de seguir acompañando y visibilizando estas iniciativas deportivas y comunitarias.

La edil también mantuvo una reunión con la comisión de la Asociación de Fomento y vecinos de Villa del Mar, donde abordaron sus preocupaciones frente a posibles contingencias meteorológicas e hídricas, el estado de la costa y las intervenciones sobre el tajamar.

“Hay problemas que no podemos naturalizar. Detrás de cada reclamo hay un vecino, una familia y una necesidad concreta. Nuestra responsabilidad es escuchar, recorrer, controlar y trabajar para encontrar soluciones”, sostuvo.

Y agregó: “Mi forma de hacer política parte de algo muy simple: escuchar, recorrer y trabajar. Sabemos que son muchas las necesidades de nuestro distrito y que no todas pueden resolverse de inmediato, pero cada reclamo que recibimos merece ser escuchado, gestionado y seguido".

"También es importante acompañar y asesorar a los vecinos, porque muchas veces no conocen cuál es el canal o la forma adecuada para hacer un reclamo. Eso no es responsabilidad del vecino: tenemos que facilitarle las herramientas para que pueda comunicar su problema y obtener una respuesta. No alcanza con señalar lo que está mal; hay que estar, conocer los problemas y trabajar para encontrar soluciones”, remarcó.