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Punta Alta.

Dos allanamientos por un robo y un detenido por agredir a policías

Secuestraron 115.000 pesos y otras pertenencias.

La Policía de Punta Alta realizó ayer dos allanamientos, en el marco de una investigación por un robo ocurrido el 27 de agosto pasado, en una vivienda de calle Moreno, donde una mujer de 58 años denunció la sustracción de distintos elementos.

Efectivos del Destacamento Zona Sur y del GTO Punta Alta llevaron adelante tareas investigativas que permitieron reunir elementos probatorios para solicitar órdenes de allanamiento en domicilios de calle José Ingenieros y calle Formosa.

En el primero, secuestraron $ 115.000 en efectivo, una cámara de seguridad blanca y otros elementos denunciados como robados

En tanto, en la vivienda de Formosa incautaron otros elementos requeridos por la Justicia y aprehendieron a un joven acusado de agredir a la Policía.

Se trata de Brandon Zimmermann, de 20 años, quien quedó acusado de atentado y resistencia a la autoridad, a disposición de la Fiscalía N° 15.

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