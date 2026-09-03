Recuperaron una moto robada y secuestraron piezas en dos allanamientos
Había sido abandonada en un descampado sin patente ni partes plásticas.
Una investigación iniciada tras el robo de una moto Honda Wave 110S permitió recuperar el rodado y secuestrar piezas que serían de interés para la causa.
La moto había sido sustraída el 30 de agosto pasado, mientras estaba estacionada en inmediaciones de Alem y Libertad; posteriormente fue encontrada en un descampado en inmediacione sde Santa Cruz y Los Andes. Le faltaban los plásticos y la patente.
Tras el análisis de las cámaras de seguridad municipales y particulares, se logró establecer la presunta autoría del hecho, por lo que se solicitaron dos allanamientos.
Los procedimientos otorgados por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Menores se realizaron ayer, en una casa de calle Salta al 100 y en otra de Formosa al 200.
A cargo de personal del Destacamento Zona Sur y del GTO Punta Alta, en el primer allanamiento fueron secuestrados plásticos cubre piernas, piezas de ópticas y un guardabarros trasero correspondientes a una moto Honda Wave como la robada. El allanamiento en Formosa tuvo resultado negativo.
La causa por hurto de motovehículo quedó a cargo de la Fiscalía N° 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de Bahía Blanca y de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.