Recuperaron una moto robada y secuestraron piezas en dos allanamientos

Una investigación iniciada tras el robo de una moto Honda Wave 110S permitió recuperar el rodado y secuestrar piezas que serían de interés para la causa.

La moto había sido sustraída el 30 de agosto pasado, mientras estaba estacionada en inmediaciones de Alem y Libertad; posteriormente fue encontrada en un descampado en inmediacione sde Santa Cruz y Los Andes. Le faltaban los plásticos y la patente.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad municipales y particulares, se logró establecer la presunta autoría del hecho, por lo que se solicitaron dos allanamientos.

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Los procedimientos otorgados por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Menores se realizaron ayer, en una casa de calle Salta al 100 y en otra de Formosa al 200.

A cargo de personal del Destacamento Zona Sur y del GTO Punta Alta, en el primer allanamiento fueron secuestrados plásticos cubre piernas, piezas de ópticas y un guardabarros trasero correspondientes a una moto Honda Wave como la robada. El allanamiento en Formosa tuvo resultado negativo.

La causa por hurto de motovehículo quedó a cargo de la Fiscalía N° 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de Bahía Blanca y de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

