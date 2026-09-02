Buscan intensamente a un joven de 17 años en Punta Alta

Un operativo de búsqueda se puso en marcha tras la desaparición de Santos Joaquín Zerda González, de 17 años, quien fue visto por última vez este mediodía.

Según la información policial, el menor se ausentó alrededor de las 13 de su domicilio ubicado en calle Bouchardo al 900, en Punta Alta.

Zerda González mide aproximadamente 1,80 metros de estatura, es de contextura delgada, tez morena y tiene el cabello color negro. Al momento de su partida, se desconocía la vestimenta que llevaba puesta.

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En la causa interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales. Ante cualquier dato o información que pueda aportar a su localización, se solicita a la población comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o al 911.