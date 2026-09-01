Lluvia y viento: nuevo alerta por tormentas para Bahía Blanca y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense para este jueves.

Según se indicó, la advertencia, de nivel amarillo, también incluye los distritos de Villarino, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Tornquist, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales y el oeste de Patagones. Asimismo, comprende a los departamentos pampeanos de Caleu Caleu y Hucal.

Entre la medianoche del miércoles y las 6 del jueves, esa región “será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

“Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual”, se indicó.

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Por ello, desde el ente se emitió una serie de recomendaciones entre las que se encuentran evitar salir; no sacar la basura y limpiar desadesagües y sumideros, y desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

También se pide cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.