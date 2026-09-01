El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 2 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo será inestable con precipitaciones y ocasionales tormentas débiles, viento leve con eventuales ráfagas fueres desde el noroeste y buena visibilidad.

Por la tarde, el tiempo se prevé fresco con soleados y viento moderado con ráfagas regulares desde el sector oeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, finalmente, será fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados.