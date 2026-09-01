El invierno no quiere irse: un pulso de aire frío golpeará al país en los próximos días

Una importante irrupción de aire frío avanzará sobre Bahía Blanca, el Sudoeste Bonaerense y buena parte del país el próximo fin de semana, provocando un marcado descenso de las temperaturas respecto de los valores previstos para los días anteriores.

En ese contexto, se proyectan valores de temperatura de entre 6 °C y 10 °C por debajo de lo normal en amplias zonas de la región pampeana, Cuyo y el norte de la Patagonia.

Tomando como base el modelo europeo ECMWF, desde el sitio especializado Meteored se anticipó una primera semana de septiembre más fría y seca en gran parte de Argentina. "En sectores puntuales el apartamiento podría ser todavía mayor", remarcó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien aclaró que la "anomalía térmica es llamativa en el centro del país".

El escenario también confirma una característica que viene mostrando la atmósfera durante este período: la humedad puede mantenerse presente sin traducirse necesariamente en lluvias generalizadas. Para los próximos días, se proyectan precipitaciones muy irregulares, con acumulados bajos en gran parte del territorio y algunos focos puntuales de mayor intensidad.

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El informe se refiere al "avance de una masa de aire mucho más fría desde el sur, desplazándose rápidamente sobre el centro y posteriormente hacia sectores del norte argentino".

"El resultado sería una caída térmica muy marcada", se indica.

Al respecto, se aclara que "este comportamiento es muy importante desde el punto de vista agropecuario porque el descenso ocurre ya dentro de la transición hacia la primavera".

"La combinación entre aire frío, disminución de la nubosidad y condiciones de mayor estabilidad podría favorecer registros muy bajos durante las mañanas posteriores, por lo que será importante seguir la evolución de las temperaturas mínimas y, especialmente, el riesgo de heladas en sectores productivos", señala.

Lluvias erráticas y con poco volumen

En materia de precipitaciones, el panorama es considerablemente menos contundente.

"El acumulado proyectado por el ECMWF hasta el domingo muestra lluvias de poco volumen sobre buena parte de Argentina, con registros generalmente inferiores a 10 milímetros en amplias áreas del centro y norte del país", señala el informe, que aclara que la distribución será muy irregular.

En ese sentido, se explica que para el sector agropecuario, los eventos puntuales pueden generar aportes interesantes de humedad en lotes específicos, pero no aparece por ahora una señal de lluvias generalizadas capaces de producir una recarga significativa de los perfiles en toda la región productiva.

"Al mismo tiempo, el marcado descenso térmico podría acelerar el secado superficial después de las precipitaciones", se añade.

Desde el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional no descartó la posibilidad de una baja de temperatura; de hecho, la ratificó a través de su proyección semanal.

Según un informe que contempla las temperaturas entre el 1 y el 7 de septiembre, en nuestra región la temperatura media oscilará entre los 6 y los 10 grados centígrados.

Estos registros, se explicó, se encuentran entre 1 y 3 grados por debajo de los históricos para esta semana del año. (con información de Meteored)