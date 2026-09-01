Sería inminente el traslado de Alberto Del Valle a una cárcel

El traslado de Alberto Martín Del Valle (56) a una cárcel bonaerense, desde la comisaría de Coronel Pringles, donde se encuentra detenido desde fines de agosto, sería inminente.

Esa posibilidad fue informada por distintas fuentes allegadas al caso del hombre cuya causa por abusar de una niña de 11 años prescribió (debido a que se mantuvo prófugo por más de 12 años), pero continúa privado de la libertad por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Fruto de la violación, cometida en 2009 en Puan, el acusado tuvo uno de los cuatro hijos por los cuales hoy se reclama "alimentos".

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Mientras la fiscal Leila Scavarda reúne prueba para tratar de pedir la prisión preventiva de Del Valle por esos hechos, enmarcados en un concurso real de delitos, trascendió que se habría ordenado el traslado del mismo desde la seccional pringlense a una unidad carcelaria provincial.

"Sabemos que se ordenó la medida, aunque no manejo la información si ya se concretó. Entiendo que aún no", comentó la abogada Yamila Segovia, hermana de la víctima del delito sexual e impulsora de la causa.

De hecho ayer, la fiscalía le pidió al Juzgado de Garantías N° 1 que la Dirección de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense otorgue cupo "con carácter de urgente" para el detenido Del Valle "a la alcaidía de la unidad penal que considere adecuada".

Días antes, desde la defensa del imputado se había pedido que, en caso de ser derivado a una prisión, sea a una cercana a la zona de Florencio Varela, donde vive su familia de origen.

Sin embargo, no se informó a qué establecimiento sería derivado Del Valle ni cuándo se concretará la medida, aunque se cree que será en breve.

Buscan mantenerlo preso

Si bien el incumplimiento familiar es un delito considerado menor, con poca expectativa de pena, la clave pasa porque hasta el momento se sostiene el concurso real de delitos (4 hechos).

Esto, de mantenerse la figura del artículo 1 de la Ley 13.944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar), que prevé un máximo de 2 años de prisión, podría significar una eventual pena en expectativa máxima de 8 años (2 por cada uno de los 4 casos).

Sin embargo, desde la querella plantearon la posibilidad de agravar el cuadro según el artículo 2 bis de la misma normativa.

Ese apartado prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

La abogada Yamila Segovia, junto a su colega Norberto Filippini, presentó días atrás un escrito en la fiscalía para que se investigue esta posibilidad, ya que no descarta que Del Valle haya actuado con "testaferros o prestanombres" para ocultar propiedades y eludir su obligación alimentaria.

Dijo que mientras estuvo prófugo residió o dispuso de un inmueble que no estaba a su nombre, así como vehículos y propiedades de alquiler.

"Estamos trabajando en esas posibilidades y reuniendo prueba pendiente", dijo un investigador.

Y también aclaró que el pedido de prisión preventiva podría encontrar sustento, a su vez, en el peligro de fuga del acusado, teniendo en cuenta su postura en el caso del delito sexual, por el cual estuvo prófugo casi 15 años, hasta que lo capturaron el domingo 23 de agosto en Florencio Varela.