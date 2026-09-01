Abel Pintos y Agustín Aristarán, dos talentos bahienses en la Apertura de los Juegos Suramericanos
Los dos artistas participarán de la ceremonia que abrirá oficialmente Santa Fe 2026 el sábado 12 de septiembre, en el Monumento Nacional a la Bandera.
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Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.
Bahía Blanca tendrá dos representantes en la Ceremonia de Apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Abel Pintos y Agustín "Rada" Aristarán serán parte del espectáculo que el sábado 12 de septiembre dará inicio oficialmente al mega evento deportivo, en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.
La ceremonia comenzará a las 18, con acceso libre y gratuito, y tendrá a la música argentina como una de sus grandes protagonistas. Con arreglos musicales de Lito Vitale, la propuesta reunirá sobre un mismo escenario a artistas de distintas generaciones y estilos, en una puesta que combinará música, deporte, identidad santafesina, historia y tecnología.
Pintos, nacido en Bahía Blanca, cuenta con una extensa trayectoria en la música popular argentina y es uno de los artistas más reconocidos y convocantes del país. Rada Aristarán, también oriundo de la ciudad, desarrolló una carrera vinculada a la música, el humor y el entretenimiento, y formará parte de una ceremonia que buscará combinar diferentes lenguajes artísticos.
Junto a ellos estarán Soledad Pastorutti, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas y Valentino Merlo, en una propuesta que reunirá distintas generaciones y estilos de la música argentina.
La presencia de artistas santafesinos tendrá un peso especial. Pastorutti, Baglietto, Deicas y Merlo llevarán al escenario distintas expresiones de una provincia atravesada por la música popular, mientras que Pintos, Rada y Luck Ra completarán una grilla pensada para representar diferentes épocas y sonidos.
Así es "Late el sur", la canción de Soledad Pastorutti para los Juegos Suramericanos
La ceremonia no será una sucesión de recitales. Cada participación estará integrada a un espectáculo diseñado especialmente para Santa Fe 2026, que buscará contar la identidad de la provincia, su historia y su vínculo con el deporte, además de poner en escena la integración entre los países participantes.
El Monumento Nacional a la Bandera será parte central de la puesta, con mapping, grandes pantallas, iluminación y distintos recursos escénicos. Más de 100 artistas estarán en escena y alrededor de 400 personas trabajan en la producción y el montaje de una ceremonia que fue pensada especialmente para la apertura de los Juegos.
Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).
Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.
Todas las ediciones
1978 - La Paz (Bolivia)
1982 - Rosario (Argentina)
1986 - Santiago (Chile)
1990 - Lima (Perú)
1994 - Valencia (Venezuela)
1998 - Cuenca (Ecuador)
2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)
2006 - Buenos Aires (Argentina)
2010 - Medellín (Colombia)
2014 - Santiago (Chile)
2018 - Cochabamba (Bolivia)
2022 - Asunción (Paraguay)
2026 - Santa Fe (Argentina)
Calendario de eventos del ciclo olímpico
2026
12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)
23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)
2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)
V Juegos Suramericanos de la Juventud
2030
XIV Juegos Suramericanos
V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)
2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)
2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)