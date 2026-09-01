Abel Pintos y Agustín Aristarán, dos talentos bahienses en la Apertura de los Juegos Suramericanos

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Bahía Blanca tendrá dos representantes en la Ceremonia de Apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Abel Pintos y Agustín "Rada" Aristarán serán parte del espectáculo que el sábado 12 de septiembre dará inicio oficialmente al mega evento deportivo, en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

La ceremonia comenzará a las 18, con acceso libre y gratuito, y tendrá a la música argentina como una de sus grandes protagonistas. Con arreglos musicales de Lito Vitale, la propuesta reunirá sobre un mismo escenario a artistas de distintas generaciones y estilos, en una puesta que combinará música, deporte, identidad santafesina, historia y tecnología.

Pintos, nacido en Bahía Blanca, cuenta con una extensa trayectoria en la música popular argentina y es uno de los artistas más reconocidos y convocantes del país. Rada Aristarán, también oriundo de la ciudad, desarrolló una carrera vinculada a la música, el humor y el entretenimiento, y formará parte de una ceremonia que buscará combinar diferentes lenguajes artísticos.

Junto a ellos estarán Soledad Pastorutti, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas y Valentino Merlo, en una propuesta que reunirá distintas generaciones y estilos de la música argentina.

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La presencia de artistas santafesinos tendrá un peso especial. Pastorutti, Baglietto, Deicas y Merlo llevarán al escenario distintas expresiones de una provincia atravesada por la música popular, mientras que Pintos, Rada y Luck Ra completarán una grilla pensada para representar diferentes épocas y sonidos.

La ceremonia no será una sucesión de recitales. Cada participación estará integrada a un espectáculo diseñado especialmente para Santa Fe 2026, que buscará contar la identidad de la provincia, su historia y su vínculo con el deporte, además de poner en escena la integración entre los países participantes.

El Monumento Nacional a la Bandera será parte central de la puesta, con mapping, grandes pantallas, iluminación y distintos recursos escénicos. Más de 100 artistas estarán en escena y alrededor de 400 personas trabajan en la producción y el montaje de una ceremonia que fue pensada especialmente para la apertura de los Juegos.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)